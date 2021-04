El 'cinturón rojo' de Madrid se prepara para unas elecciones en las que su movilización será clave

Unas enormes letras azules animan a los vecinos de Fuenlabrada (193.586 habitantes) desde la plaza del Ayuntamiento. ¡Go Fuenla go!, dicen, en lo que en inglés viene a ser una invitación a tirar palante. Están ahí desde la designación del municipio, hace dos años, como Ciudad Europea del Deporte. Lo curioso es que el lema ha renovado su vigencia tanto en los últimos meses de pandemia como en la actual coyuntura, en la que las elecciones del 4M les dan a los fuenlabreños una inesperada oportunidad de decidir su futuro.

Para las elecciones falta todavía un mundo , no hay rastro de cartelería en las calles y los vecinos están a sus cosas. “Estamos preocupadas por otros temas. El trabajo, los problemas personales, el covid...” resumen Mónica y Susana, sentadas en la enorme plaza seca (no hay un árbol) en la que se levanta el ayuntamiento, con pocas ganas de anticipar lo que se respira en el llamado cinturón rojo de Madrid de cara a las urnas.

“Va a ser igual de color”, se anima a pronosticar Manuel, trabajador de hostelería, que remata su análisis con un fatalista: “Mientras no cambien a todos esto no se arregla”. Y no dice más. Sale pitando a la cercana vecina estación del Metrosur.