Ayuso alerta de que "por poco se puede perder todo" mientras Gabilondo apela a C's para deshacer el empate del CIS

El empate técnico a 68 escaños que arroja la encuesta preelectoral de Madrid elaborado por el CIS entre el bloque de la derecha y la izquierda no ha dejado indiferente a nadie. Mientras en la derecha le restan importancia y credibilidad, la izquierda aprovecha para movilizar a sus potenciales votantes al grito de "hay partido".

Ayuso sólo 'compra' uno de los titulares que arroja la encuesta de Tezanos, y es que los dos bloques, el de izquierda y el de derecha, están muy cerca el uno del otro. "Por poco se puede perder todo. La libertad, la política educativa o tener a Pablo Iglesias como vicepresidente de Madrid. Nos jugamos mucho y no nos podemos relajar", ha advertido la presidenta madrileña que aunque arrasa en todas las encuestas, puede 'morir de éxito' al fagocitar buena parte de los votos de Vox y Ciudadanos. Los de Abascal entran por los pelos en la Asamblea de Madrid al obtener el 5,4% de los votos. Ciudadanos directamente desaparece del tablero político madrileño. Sin ellos Ayuso no suma y no podría gobernar.