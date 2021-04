El CIS sigue recabando datos en Madrid aunque la ley prohíbe publicar encuestas

Por su parte, los portavoces del CIS han reconocido los muestreos pero explican que se realizan por cuestiones “científicas” , para valorar la volatilidad del voto y los cambios de los indecisos a una semana de las elecciones. Sin embargo, el organismo no aporta una sola prueba o estudio donde se puedan consultar datos de este tipo en elecciones anteriores.

En cualquier caso, la práctica es completamente legal, ya que la normativa española prohíbe únicamente la publicación de encuestas electorales, pero no su realización. Puedes preguntar al electorado pero no puedes publicarlo en suelo español. Es por eso que desde hace años, algunos medios, think tanks y formaciones políticas burlan la ley publicando sondeos desde el extranjero y vinculando cada partido, por ejemplo, con una fruta del mismo color que la formación aludida.