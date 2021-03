Arrimadas propone un permiso de maternidad y paternidad de seis meses para 2024

Eliminar la sensación de "no llegar a todo"

España es el segundo país de Europa con menor tasa de nacimientos. Son muchos los factores que influyen en ello, entre otros el empleo precario , la tardía incorporación al mercado laboral o la brecha salarial "cinco años después de tener el primer hijo, las mujeres cobran un 17% menos que antes de ser madres ", ha señalado Arrimadas, cosa que no pasa en el caso de los varones.

"Queremos que las mujeres no tengan que elegir entre su carrera profesional y la maternidad", ha dicho Arrimadas. Millones de mujeres en España tienen "esa sensación de no llegar a todo", ha señalado. Para la líder naranja hay que acabar con la dicotomía "de reducir la jornada o no ver a tu hijo" o la de tener un hijo o seguro con la carrera profesional", ha dicho.