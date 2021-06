Ciudadanos pide al Gobierno que se pueda ir sin mascarilla por la calle y con distancia de seguridad

Según Díaz, estando ya en la "recta final de la pandemia" y a las puertas del verano, "no tiene sentido" mantener la obligación de llevar mascarillas en la calle siempre, eso sí, que no haya gente que no forme parte de tu burbuja de convivencia, a menos de 1,5 metros.

Es decir, si sales a pasear con personas con las que convives, no habría que llevarla aunque no se cumpla ese criterio de distancia.