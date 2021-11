Cs no se cree el "papelucho" de los presos de ETA: dice que es un favor de "los chicos de Otegi" a Sánchez

Ciudadanos quiere que todos los grupos parlamentarios "se retraten" en una votación porque no se cree el comunicado que ha realizado el colectivo de presos en el que se compromete a terminar con los recibimientos públicos a los excarcelados. "No nos vamos a creer la palabra de unos asesinos ", ha enfatizado Edmundo Bal, el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados.

"No vamos a aplaudir este comunicado", ha afirmado el dirigente naranja que subraya que no habla en ningún momento de las víctimas y está lleno de "eufemismos" . "Que nadie espere que Ciudadanos le de credibilidad a los asesinos", ha dicho Bal que valora ese paso de los presos como "una trampa y una broma de mal gusto" . "No nos creemos nunca a palabra de un asesino condenado, solo la palabra de la ley", ha insistido.

Ciudadanos ha arremetido con mucha dureza contra el gobierno de Pedro Sánchez. Según él, los homenajes a eterras no han parado de crecer desde que el PSOE y Podemos gobiernan España. Más de 600, asegura, se han producido desde que Sánchez está en La Moncloa. "Los etarras no tienen palabra, no nos la creemos, pero Sánchez no tiene vergüenza", ha subrayado.