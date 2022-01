Ciudadanos ofrece el "sí" a una reforma laboral intacta y sin concesiones alternativas al independentismo

Edmundo Bal confirma que nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con su grupo: "¿A qué esperan?"

Los naranjas ponen como 'línea roja' que no se toquen los convenios, como pretenden PNV y ERC

Ciudadanos mantiene en pie su oferta de apoyar la reforma laboral acordada por el Gobierno con patronal y sindicatos. Con dos condiciones. La primera, que no se toque ni una coma del acuerdo pactado. La segunda, que el Ejecutivo no se comprometa con los nacionalistas a acometer los cambios que piden no ya en el texto en sí de la reforma sino mediante otro tipo de cambios legales. Por ejemplo, lo de la prevalencia de los convenios autonómicos que es una aspiración irrenunciable del PNV, también.

"Me alegro de que me haga esa pregunta", ha comentado, de hecho, Edmundo Bal, portavoz parlamentario de Ciudadanos, cuando le han preguntado si el apoyo que ofrece para la reforma, tal y como está, vale también en el caso de que el Gobierno pretenda satisfacer las pretensiones nacionalista por, digamos, vías alternativas. Y ha dicho que no. "Si dice Aitor Esteban que les prometen cambiar la primacía de los convenios, nuestro voto es no", ha advertido haciendo referencia a esa oferta concreta de los convenios, que es la que, al parecer, está manejando la vicepresidenta Yolanda Díaz en su intento de recabar el apoyo de los aliados de la investidura. "Romper la primacía (del convenio estatal) es inaceptable. Lo ha dicho Garamendi. Y los sindicatos imagino que tampoco van a aceptar", ha aventurado el portavoz naranja.

La comparecencia de Bal no ha supuesto gran novedad con respecto a lo que ya se sabía. Si acaso esa precisión, que le ha llevado a reservarse el sentido de su voto aún en el caso de que la reforma llegue a su convalidación, el plazo límite es el 7 de febrero, en los términos en los que está redactada. "Sin tocar una coma", es la frase de moda.

El portavoz naranja, eso sí, ha insistido que su disposición al "sí" no es tanto porque se identifiquen con lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos, sino para evitar que "dos condenados" decidan sobre el "futuro de la normativa laboral de 47 millones de españoles". Se refiere a Oriol Junqueras, "por sedición" y a Arnaldo Otegi, "por colaboración en un secuestro". "No es la reforma de Ciudadanos, pero puede empeorar si meten sus zarpas ERC y Bildu. Nos jugamos mucho como país", ha señalado enfáticamente. Ciudadanos afirma que "hay otras alternativas", que "no hay que hay que conformarse y rendirse ante los separatistas" y que es el Gobierno el que tiene que elegir.

El acuerdo "se queda corto"

Edmundo Bal ha negado, como ha sugerido justo antes, y en la misma sala del Congreso el portavoz de Podemos, Jaume Assens, que su intención última sea torpedear a los aliados de la investidura. Subraya que su ofrecimiento se basa en que hay acuerdo entre los agentes sociales y que, aunque se queda corto, su apuesta de futuro es introducir mejoras en el mercado laboral como la mochila austríaca o reducir el menú de contratos.

Sospecha por sospecha, el portavoz de Ciudadanos ha replicado a la acusación de Assens diciendo, "con todo el respeto", que en el fondo del asunto está el hecho de que la vicepresidenta Yolanda Díaz "está en campaña de autopromoción y quiere vender un acuerdo". Y que lo curioso es que les diga a ellos que no le apoyen. "¿Pero esto qué es?", se ha preguntado, señalando que habría que ver si ella quiere de verdad que se apruebe o no la reforma.

Por ahora, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con Ciudadanos para sondear su opinión o recabar su apoyo. "Ni Bolaños, ni Héctor Gómez, ni Díaz ni Lastra", ha enumerado Bal ironizando sobre los muchos negociadores que ha desplegado el Ejecutivo. "Y no sabemos a qué esperan", ha añadido. Por su arte no tienen intención de tomar la iniciativa: "Conocen nuestra postura. Ni hemos llamado ni vamos a llamar. Es el Gobierno el que tiene responsabilidad de llamar: es su problema, su reforma, ante la amenaza de locuras que proponen Bildu, ERC y PNV".