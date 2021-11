Las claves del éxito de Ayuso: su lenguaje y su osadía

“ Es una mujer joven, desenfadada, natural, espontánea, que dice cosas que no son políticamente correctas y eso le da autenticidad . Que habla para el gran público sin sofisticaciones y que pone ejemplos muy cotidianos que conectan con la gente. Las cañas, lo del ex o los atascos , muestran a una política diferente”, explica a NIUS la Presidenta de la Asociación de Comunicación Política, Verónica Fumanal .

Lo que para muchos es populismo, una suerte de ‘trumpismo castizo’ , para sus colaboradores non es más que “desparpajo” que compran los votantes de la derecha, pero también los de izquierda. “ Tiene un modo de expresarse que la gente entiende ; y lanza ideas que se contraponen claramente al modelo de la izquierda, con lo que su gente vibra más, y mucha izquierda lo quiere oír porque son mensajes que Sánchez ha perdido: libertad, esfuerzo, vida rápida, no conformista”, asegura una de las personas que más estrechamente trabaja con ella.

Ella juega a que no es una política, a que es una chica de Madrid, de barrio, que se toma cañas, que no se encuentra con su ex, y conecta con un montón de gente (Antón Losada)

“La prensa liberal recriminaba a Bush que se expresaba mal, que le costaba trabajo terminar las frases. Cada vez que le acusaban de esto, sus votantes se reforzaban, porque sus votantes son iguales, y lo que ven ahí es el clásico prejuicio elitista que se ríe de la gente que no tiene el mismo nivel cultural. Eso es un error. Ella juega a que no es una política, a que es una chica de Madrid, de barrio, que se toma cañas, que no se encuentra con su ex, y conecta con un montón de gente. Cuanto más se la critica en ese dirección, más conecta con la gente”, explica Losada como una de las claves del fenómeno Ayuso.