Las claves de la Generalitat de Aragonès: del referéndum a la escocesa al reto de los fondos europeos cogestionados con Junts

Esquerra Republicana vuelve a gobernar la Generalitat de Cataluña 41 años después . Lo hace de la mano de su nuevo president, Pere Aragonès , el primer republicano investido por el Parlament desde Lluís Companys en 1933 y después de que CiU, el PSC y Junts per Catalunya se hayan repartido la presidencia desde 1980. Un hito representado en el abrazo de Oriol Junqueras , en prisión por el referéndum del 1-O, que no ha querido perderse la ocasión, con su mano derecha en los pasillos de la cámara al acabar la sesión.

Aragonès presenta su "Generalitat republicana" como la alternativa a los Governs de los posconvergentes Quim Torra y Carles Puigdemont. "Ahora lo que toca es resolver el conflicto político con diálogo y negociación , como en los países avanzados", aseguró este viernes en su pleno de investidura como 132º president, en el que no evitó referirse al independentismo como su "obsesión" y que será el tema central de su mandato.

Referéndum a la escocesa, pero nada parece haber cambiado en Moncloa

No obstante, desde que el PSOE accediera al Gobierno en 2018 y tras una sola reunión bajo la llamada 'mesa de diálogo' entre el presidente Pedro Sánchez y un Torra que no creía en ella, nada parece haber cambiado en Moncloa como para abrirse a valorar un referéndum a la escocesa. Más que eso, el gobierno de coalición se mueve - con más o menos comodidad - en la ambivalencia en lo que a los indultos y a otras exigencias independentistas se refiere, conocedores de que la estabilidad de la legislatura depende, en parte, de sus socios de ERC.

A su vez, Aragonès deberá satisfacer a los suyos, menos dialogantes y acordará con Junts y la CUP un Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación con la que presionar en Madrid. Mientras tanto, Junts ha comenzado a hacer oposición desde dentro del propio Govern y ha pedido a los de Junqueras que no pacten "migajas" con Moncloa. Asimismo, la líder de la CUP, Dolors Sabater, ha reivindicado seguir en la estrategia de la confrontación: "Es imprescindible porque dentro de este Estado no cabrán nuestros derechos, ni civiles ni sociales, por lo que lo tenemos que desbordar, es nuestra obligación".

"Dejémonos de demagogia", ha pedido la 'cupaire' en el pleno de investidura, en el que ha asegurado que la respuesta del Gobierno central al independentismo no ha variado entre el PP y el Gobierno liderado por el socialista Sánchez. Y para asegurarse de que Aragonès sigue dicho camino, se someterá a una moción de confianza a los dos años de legislatura, tal y como los anticapitalistas obligaron a los republicanos a aceptar en su acuerdo de investidura.

"La CUP no podrá sostener a este Govern si es continuista con las políticas del anterior", han insistido recientemente, en referencia no solo al "embate democrático" que plantean, sino también a la creación de una banca y una farmacéutica públicas , a un cambio de modelo económico hacia uno más ecológico y a impulsar una renta básica universal.

Por el momento, el reparto de carteras no satisface a los de Sabater. En gran parte, porque en su intento por alejar la influencia del Consell per la República de Puigdemont, ERC ha cedido a Junts la cartera de Economía, que ostentará el exdirector general de la Fundació La Caixa, Jaume Giró; a cambio, los republicanos se han garantizado cogestionar los fondos europeos y que no recaiga en dicha consellería una gestión que determinará la presidencia de Aragonès. El acuerdo entre ambos grupos establece la creación de una comisión interdepartamental formada por todos los miembros del Govern.