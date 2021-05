Comisión de investigación Kitchen: El abogado Javier Iglesias niega amenazas a Bárcenas de parte del PP

La mesa del Congreso aprueba las comparecencias de María Dolores de Cospedal e Ignacio Cosidó

Se llama Javier Iglesias redondo, fue abogado del extesorero del PP Álvaro Lapuerta. También lo es de Francisco Correa, y es habitual verlo en gran parte de las causas que afectan al partido de Aznar, Rajoy y Casado, pero él niega haber sido contratado por el partido, ser íntimo de la exsecretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal o haber visitado a Bárcenas en prisión por orden del PP para amenazarle u ofrecerle dinero a cambio de ayudar al partido.

Lo ha dicho en la Comisión de Investigación del Congreso por la trama kitchen, en la que se investiga si el PP montó un dispositivo policial para robar documentos en poder de Luis Bárcenas que pudieran perjudicar al partido o a sus dirigentes. La comisión parlamentaria, que ya ha entrado en su recta final, comenzó en el mes de diciembre.

"No le puedo contestar", ha dicho al diputado socialista David Serrada que le ha preguntado si fue a la cárcel de Soto del Real en dos ocasiones, una para ofrecerle 500.000 euros para que modificara sus 'papeles' originales y otra para proponerle un trato para su mujer, Rosalía Iglesias.

Eso sí, ante la insistencia de los diputados, particularmente del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Iglesias Redondo ha reconocido que sí acudió a la prisión madrileña para hablar con Bárcenas. "Por mandato de mis dos clientes", ha añadido, matizando a raíz de sucesivas preguntas que no era el PP, sino dos personas involucradas en 'Gürtel'.

Niega las Amenazas a Bárcenas

No obstante, ha negado que intimidara a Bárcenas, recordando que hace años publicó un "desmentido". "Jamás he amenazado al señor Bárcenas", ha remarcado, respondiendo a Rufián y a Macarena Olona, de Vox, e incidiendo en que en ese momento tenía dos clientes en 'Gürtel' y no puede desvelar las conversaciones que tuvo con un investigado en la causa.

También ha admitido que, cuando se estaba celebrando el juicio por la primera época de 'Gürtel', Bárcenas le dio "sus explicaciones". "Yo las acepté y punto", ha relatado, para recalcar que no puede desvelar los detalles, a pesar de que "ganas no me faltan".

Lo que sí ha negado rápidamente es que tuviera contacto con el consejero de Justicia de Madrid y dirigente del PP, Enrique López, por asuntos relativos a 'Gürtel'. "Muy elocuente esa rapidez en responder eso", ha valorado Olona.

Sobre la relación que tendría con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el abogado ha recurrido nuevamente al secreto profesional, aunque sí ha sostenido que el Estado no le contrató en ningún momento.

N amigo de Cospedal, ni abogado del PP

"Se han publicado cosas como que soy amigo de doña María Dolores de Cospedal, que soy abogado del PP, que me contrata el PP para defender a una persona que estuvo investigada en 'Gürtel', que me pagó la minuta el PP. Todo eso es manifiestamente falso", ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Congreso por el caso kitchen, donde se investiga si el partido montó un espionaje a Luis Bárcenas para robarle material perjudicial para sus dirigentes o para la propia formación.

Iglesias Redondo ha arrancado su comparecencia advirtiendo de que no podría hablar porque está obligado a guardar silencio sobre las cuestiones que afectan a sus clientes debido al secreto profesional. Entre esos clientes se cuentan tres personas implicadas en la trama de corrupción 'Gürtel', dos personas que fueron "víctimas" de la 'Operación Cataluña' y la mujer del ex comisario José Manuel Villarejo, Gema Alcalá.

El abogado también ha negado cualquier participación en la 'Operación Kitchen'. No obstante, al ser interrogado sobre si Villarejo le habló alguna vez de este asunto ha vuelto al "no le puedo contestar", escudándose en que era el abogado de la mujer del policía jubilado.

Tras evasivas, tiras y aflojas y momentos de tensión, Rufián, que le ha comparado con "el abogado de Corleone", le ha advertido de que las "contradicciones y mentiras flagrantes" que habría vertido este jueves en la Cámara Baja "tienen consecuencias penales" y que ERC va a procurar que "lleguen donde tengan que llegar".

Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz, los últimos

La comisión, que se adentra ya en la recta final, tendrá como último compareciente al expresidente Mariano Rajoy el día 10 de junio. El mismo día, antes que él, se escuchará al ministro Jorge Fernández Díaz, que está imputado por el juez García Castellón, el que investiga el caso en la Audiencia Nacional.

Mª Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López Hierro, a quienes la Fiscalía propuso imputar, aunque por ahora el juez n ha movido ficha, declararán el día dos de junio. El sumario kitchen ha sacado a la luz varias conversaciones de las que se desprenden los contactos de Cospedal con el comisario Villarejo, al que se encargó el espionaje a Bárcenas.