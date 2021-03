Podemos pide en el Congreso una comisión de investigación sobre la nueva regularización del rey emérito

Como no tiene diputados suficientes para presentarla en solitario, la propuesta de Unidas Podemos cuenta también con la firma de ERC, PNV, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, que ya habían registrado su propia iniciativa hace unos días.

La regularización como como confesión de delitos

Para Unidas Podemos, estas iniciativas de regularización fiscal llevadas a cabo por Juan Carlos I una vez que los medios de comunicación ya habían publicado la existencia de presuntos "fondos opacos" podrían implicar "la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad".

"Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización voluntaria se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el rey emérito sabía que existía una investigación en marcha. Si fuera el caso, no sólo no quedaría libre de delito, sino que podría incurrir en otros más graves", se dice en la solicitud de investigación.