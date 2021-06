La comisión Kitchen se alarga hasta diciembre y aplaza las comparecencias de Rajoy y Fernández Díaz

Nuevas comparecencias

La imputación de Cospedal ha provocado que los diferentes grupos parlamentarios no descarten solicitar nuevas comparecencias. Uno de los nombres que más suena es el de Soraya Sáenz de Santamaría , la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE no descarta llamarla a la comisión después de que su nombre haya aparecido en algunas declaraciones del sumario, según ha dicho la portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra.

También Vox quiere escucharla al igual que al entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán . Unidas Podemos, ERC y Junts per Catalunya ya incluyó el nombre de Sáenz de Santamaría en su lista de comparecencias pero no salió aprobado por la comisión.

Sobre la posibilidad de citar al presidente del PP, Lastra ha afirmado que "no parece que Casado haya estado vinculado directamente con los hechos". La portavoz del PSOE considera que su nombre no aparece en el sumario ni en las informaciones. Eso sí, ha arremetido contra el líder de la oposición y le exige explicaciones porque sostiene que "la corrupción no es el pasado, es el presente del PP". Ha recordado que Casado ascendió en el PP de la mano de Rajoy y fue aupado a la presidencia del partido por "sus acuerdos con Cospedal".