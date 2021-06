El Comité de Garantías del PP no abre expediente contra Cospedal tras su imputación por la Kitchen

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado este viernes no abrir expediente informativo a la ex secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, tras su imputación en la llamada 'Operación Kitchen', al argumentar que la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo", según han informado fuentes 'populares' a Europa Press.