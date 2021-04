La comunicación no verbal de los candidatos en la campaña del 4M

Como señala Rímoli en su Compendio experimental sobre comunicación política electoral y sus vínculos con la psicología (SV Graphiccon 2018), en la transmisión de un mensaje un 55% de la información nos llega a través de los gestos, un 38% mediante el paralenguaje, es decir, la forma de hablar, y tan solo un 7% por la vía verbal. Por eso, los candidatos que aspiren a ganar unos comicios deberían tener en cuenta no solo la banda verbal, sino también el canal no verbal. Esto no significa en ningún caso que los actores políticos hayan de anteponer los gestos a las palabras, pero cuando se trata de transmitir credibilidad, eficacia e influencia los códigos no verbales son vitales.