Comunidades del PP denuncian que el Gobierno les convierte en simples “subcontratas” de los fondos europeos: “Ni que fuera un plan quinquenal”

El Gobierno ya ha asignado 7.230 millones de los fondos europeos, que deberían empezar a llegar a España esta semana

La ministra María Jesús Montero exhorta a las CCAA a "dejar atrás el ruido y la bronca"

Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Madrid exigen mayor capacidad de gestión de los fondos

Dos de agosto, comienzo de vacaciones, y el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar el curso político en paz, así que ha intentado evitar, o al menos aplazar, la bronca con las comunidades autónomas por el reparto de los 10.500 millones euros de los fondos europeos, anunciados por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Salamanca. Era la primera reunión que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantenía con sus homólogos autonómicos para hablar de cómo se iban a repartir todos esos millones de euros, y éstos se han encontrado con que el Gobierno ya les ha preasignado 7.230 millones a través de los distintos ministerios. Los tres mil millones restantes se adjudicarán tras el verano.

Cada ministerio decide con los consejeros del ramo, donde va el dinero a través de las distintas conferencias sectoriales. A juicio del Ejecutivo ese, y no otro, es el criterio “más justo” para “un proyecto de país”, pero se han encontrado con la oposición frontal de los consejeros del PP, que le reprochan haberles convertido en “subcontratas” del Gobierno, sin margen ninguno para gestionar el destino de los fondos. Montero insiste en defender el sistema diseñado por Moncloa, que incluye un examen a las comunidades autónomas cada seis meses.

El reparto del ‘maná’ europeo será por proyectos y no por territorios, algo que no convence a las CCAA del PP, que llevan tres meses reclamando un sistema de reparto distinto y más cogobernanza

“Es un criterio fino. Luego el Gobierno vela porque haya cohesión territorial. Lo que no tenía ningún sentido es que cuando hablamos de la agricultura distribuyamos los fondos con independencia de las hectáreas que cada comunidad autónoma dedica a la agricultura”. Esto es, el reparto del ‘maná’ europeo será por objetivos, por proyectos y no por territorios, algo que no convence a las comunidades del Partido Popular, que llevan tres meses reclamando un sistema de reparto distinto, con más cogobernanza, y no tan controlado por Moncloa. “No se ha avanzado ni un milímetro”, se quejan.

“Subcontratas” de un “plan quinquenal”

El PP con la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, denuncian que carecen de autonomía para decidir dónde va el dinero, critican el intervencionismo del Gobierno en los fondos europeos de las comunidades autónomas, y advierten contra la “discrecionalidad” del Ejecutivo para premiar a determinadas comunidades sobre otras. “España necesita reformas y no tanto ‘transformarse’ según una agenda política a la que no tenemos acceso. Si no aceptas las propuestas tal y como te las presenta el Gobierno, te dicen abiertamente que no te van a dar fondos. Me consta que ha sucedido en distintos Consejos interterritoriales como el de Cultura y Turismo”, aseguraba en una entrevista en Telecinco.

Consejeros de Hacienda del PP consultados por NIUS, reconocen que se sienten como “subcontratas”, relegados a ejecutar un “plan quinquenal”, -en referencia al modelo de planificación económica central del régimen comunista de la antigua Unión Soviética-, impuesto por Moncloa y sin posibilidad de decir nada en contra. “No te dejan presentar nada. Se sienta el de vivienda con los de vivienda, hace una distribución por el indicador que elija (población, número de viviendas, o lo que se le ocurra), y te dice qué porcentaje de lo que te asignan lo tienes que dedicar a cada una de las actuaciones que el Gobierno ha establecido para todas las Comunidades Autónomas. Es una cosa como de planificadores centrales desatados. ¡Ni el Plan Quinquenal!”, insiste una de estos consejeros en conversación con este diario.

Desde Murcia denuncian que el reparto de los fondos europeos es "un caos, donde cada Ministerio hace lo que quiere", Andalucía reclama una mayor participación "no sólo como gestores administrativos, y Galicia exige la "gestión directa" del 50% de los fondos europeos para las comunidades. “Va a ser como un Plan E multiplicado por dos, sin ninguna capacidad de transformación ni de nada”, concluye el consejero de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

El PP denuncia una ‘agenda oculta’ con Cataluña

La ministra María Jesús Montero niega que todas esas críticas se verbalicen luego en el seno de las reuniones que mantiene con los consejeros autonómicos. “Dejemos atrás nuestras cuitas partidistas, el ruido y la bronca. Es una tónica habitual que el tono en el interior de las reuniones no se parece en nada con lo que se habla fuera. La reunión ha sido amigable y afable. Si alguien tiene interés en trasladar esa bronca es porque tiene interés en que no se visibilice la eficacia de la política”, les exhortaba mirando de reojo a la derecha. Va a ser que no.

Los populares recelan de que al final se premie a los territorios “desleales” con España. Traducido: Cataluña y País Vasco. Génova insiste en el dinero de Bruselas lo debe gestionar autoridad independiente, mientras alerta de una “agenda oculta” en referencia al encuentro bilateral que este lunes mantenía el Gobierno central con la Generalitat, el mismo día en que Montero reunía a los consejeros autonómicos para tratar sobre el reparto de los fondos europeos. "A saber qué no nos están contando. A saber cuál es la agenda oculta del pacto Sánchez-Aragonès", denunciaba su vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos.

Los consejeros populares han salido en tromba. Castilla y León avisa de que no aceptará discriminaciones en el reparto de fondos europeos para la reconstrucción, Murcia exige una distribución “justa y equitativa”, y Ayuso denuncia “la tiranía de la minorías” que “con cada concesión van en detrimento de España”.