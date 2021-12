Las CCAA se resisten a imponer restricciones a pesar de la escalada de los contagios

Los expertos advierten de que puede llegar una sexta ola a España, esta vez por culpa de ómicron “para la segunda o tercera semana de enero”, pero de momento ni Sanidad, ni las comunidades autónomas se plantean medidas restrictivas y drásticas . A lo máximo que han llegado es a recomendar, que no imponer, limitar el número de personas en las reuniones familiares de cara a la Navidad, en el caso de Galicia y Navarra. Canarias y Aragón ya se lo están planteando, y los expertos en Cataluña se lo van a plantear hoy al Govern.

Esto mientras el Partido Popular sigue reclamando una Ley de Pandemias, y Vox hace bandera política de su negativa a la implantación del pasaporte Covid. La consigna común es “vacunar y vacunar” y apelar a la responsabilidad individual, pero los epidemiólogos ya avisan que no será suficiente. Así se preparan, o no, las distintas comunidades, mientras cruzan los dedos para que la realidad no les imponga unas restricciones que nadie quiere ser el primero en implementar.