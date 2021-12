Los presidentes se citan para abordar la sexta ola divididos y con cifras récord de incidencia

El Gobierno, pues, no ve motivo de alarma en su silencio ni de preocupación en sus ritmos. Lo que no quita para que en estos cuatro días previos al encuentro de los presidentes se hayan evidenciado las tensiones que se vivieron cuando la cogobernanza no estaba engrasada , como se supone que debería estar ahora.

El otro polo es Madrid, adonde parece que apuntan directamente las palabras del president. Isabel Díaz Ayuso ya ha ido dejado ver que no está por la labor de nuevas restricciones. Es más, lo que plantea es acabar con las cuarentenas para los vacunados. "Cuarentenas explosivas" las ha llamado por el efecto que tienen para acabar con las cenas de Navidad y cerrar aulas. Ayuso no quiere ni hablar de cerrar nada: “Los ciudadanos no aguantan más y se ha demostrado que el cierre no protege”