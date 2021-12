La Conferencia de Presidentes no disipa el temor a 17 navidades distintas frente a la ómicron

Su receta, sin embargo, desplegada en un plan de hasta nueve medidas que desveló recién iniciada la cumbre, tras cuatro días de disparar la curiosidad por ellas con su silencio, no ha satisfecho las expectativas de muchos de sus interlocutores , que ven difícil lograr el objetivo propuesto, la coordinación, si el Gobierno no da un paso adelante para imponer las medidas más duras.

Entre las propuestas del Gobierno no hay una sola mención a los aforos , ni a los horarios, ni mucho menos al toque de queda que el ejecutivo catalán ha impuesto por su cuenta. Sánchez no está por a labor de entrar en ese terreno, que por otra parte todos tratan de evitar, mientras puedan. El presidente admite que "todos guardamos memoria y tenemos temor" a ómicron , pero entiende que "no estamos en marzo ni en navidades de 2020". Por eso cree que vale para la actual amenaza con esa doble herramienta que propone. Acelerar la vacunación -y para ello ha puesto al ejercito a disposición-, e incidir en la prevención, razón por la cual ha vuelto a reimplantar la mascarilla obligatoria. Por cierto, con tantas excepciones que apenas supone cambio con la situación actual.

Con esta postura de Moncloa, la Conferencia de Presidentes les supo a poco a muchos de ellos. Al murciano López Miras, por ejemplo, que entiende que la postura de Sánchez augura 17 navidades distintas: "Esperaba una respuesta de país y no la ha habido". O a Pere Aragonès: "Las medidas son insuficientes". "He pedido medidas más valientes y coordinadas en la medida de las que se aplican en Cataluña".

Todavía no habían acabado los presidentes su reunión cuando ya sonaban las primeras quejas. Para Íñigo Errejón, de Más País, resulta "inútil": “Un error político grave", dijo. Para Gabriel Rufián, de ERC, es como dar un “paraguas para un tsunami”. El más agresivo fue Santiago Abascal, presidente de Vox, que saludó la medida con una ristra de acusaciones: "Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites. No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas. Responderemos en los tribunales. Mientras tanto , si yo voy por la calle y con distancia suficiente no me la voy a poner", advirtió.