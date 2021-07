Ayuso abandera los ataques a Sánchez , que no aplaca del todo a los barones del PP con más vacunas y dinero

Los presidentes autonómicos del PP consideran insuficientes los 3,4 millones de dosis de Pfizer que llegarán en agosto

Ayuso le acusa de ‘operar’ contra Madrid y defiende su autonomía fiscal frente a los barones socialistas

Revilla desvela que ha sido la Conferencia más fácil para “el torero” Sánchez al que “todos han aplaudido enfervorizadamente”

Ni el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que llegarán más vacunas en agosto ha calmado del todo a los barones del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso capitalizando de nuevo la oposición a cuchillo al Gobierno de Sánchez con la que atiza desde Madrid.

“A nosotros eso no nos dura ni tres días”, ha dicho castiza. Pero no ha sido la única. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo las considera “insuficientes” y constata “la desaceleración de la vacunación”; el anfitrión, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamaba más vacunas “para llegar no al 70% si no al 100% de la población”, mientras el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla exigía que llegaran cuanto antes. Eso sí, todos ellos con un tono menos beligerante que el de Ayuso.

A los presidentes autonómicos del PP les ha cogido descolocados el anuncio sorpresa del presidente con el que se descolgaba antes incluso de que comenzara oficialmente la conferencia de Salamanca. La falta de vacunas era una de sus principales quejas, y así Sánchez desactivaba las protestas de los populares. No ha sido así.

La batalla de verdad se juega en el reparto de los fondos europeos. Como siempre se trata del ‘maldito parné’, y la cesión de 220 millones en impuestos al País Vasco, y la mesa bilateral del lunes con una ausente Cataluña, ha sentado a cuerno quemado a los populares, que han hecho frente común contra el Gobierno, aunque sin perder de vista sus intereses particulares.

No les vale que Pedro Sánchez les haya ofrecido 10.500 millones a repartir entre las comunidades autónomas para este año. El 55% de los fondos europeos para intentar neutralizar las quejas.

“Es un agravio”, anticipaba Ayuso justo antes de hacerse la foto de familia; “Siempre ganan unos y pierden otros", reprochaba Alberto Núñez Feijóo; “No puede haber privilegios para unos territorios en detrimento de otros”, machacaba a continuación Juan Manuel Moreno antes incluso de escuchar lo que les tenía que decir el presidente.

En la distancia, el jefe de los populares, Pablo Casado, calentaba el cónclave territorial. “No aceptaremos trágalas y cacicadas de cambiar fondos de la Unión Europea por votos. Esto no la haría ni Romanones”, afirmaba en su cuenta de Twitter tras reunirse unas horas antes con sus dirigentes territoriales exactamente en el mismo escenario, la plaza Mayor de Salamanca, donde horas después han posado juntos el rey Felipe VI, Sánchez, y los presidentes autonómicos.

Ayuso abandera el frente contra los ‘privilegios’ de Cataluña

Aunque en la cumbre autonómica no se han fijado los criterios de reparto de los 10.500 millones del maná europeo, -eso queda para una reunión sectorial la semana que viene-, los barones del PP han salido en tromba con un ‘¿qué hay de lo mío?’. Moreno Bonilla denunciaba que Andalucía va a recibir 2.400 millones de euros menos que en 2021 y reclamaba un nuevo modelo de financiación autonómica. “Así es muy difícil. Nos dicen que no, pero a otros siempre que sí”, señalaba apuntando de nuevo a Cataluña y Euskadi. Ayuso, aseguraba que no pedía más dinero, pero acusaba al Gobierno de “perjudicar siempre a Madrid. “Nos tocarían 700 millones de euros más si el criterio es por población. Si es por PIB, 1.700. Mueven los parámetros de manera que Madrid siempre queda al margen”. Por su parte, Fernández Mañueco pedía renovar el Fondo Covid para 2022.

Alineados perfectamente con las tesis de Génova, han exigido una ley de Pandemias. “Un marco normativo que aporte seguridad jurídica”, le ha reclamado el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Y todos a una se han quejado del formato de las Conferencias de Presidentes. Del conciliador “tenemos que mejorar” de Mañueco,-ser el anfitrión es lo que tiene-, al nuevo amago de Ayuso de no volver nunca más porque este tipo de cumbres, dice, no sirven para nada.

La presidenta de Madrid volvía a marcar la diferencia. Fiel a su papel de ariete de la oposición a Sánchez, ha acusado al presidente de ‘operar’ contra Madrid y ha cargado contra los barones socialistas que reclamaban “una fiscalidad sin agravios” frente a lo consideran el ‘paraíso fiscal de Madrid’.

Es incomprensible que de carta blanca a una comunidad que decide no venir aquí, y por fuera sacar más privilegios. Me causa perplejidad el hecho de comprobar que somos un país cuyo Gobierno opera contra los intereses de su capital (Isabel Díaz Ayuso)

“Es incomprensible que de carta blanca a unos políticos de una comunidad que decide no venir aquí, y por fuera sacar más privilegios. Me causa perplejidad el hecho de comprobar que somos un país cuyo Gobierno opera contra los intereses de su capital”, aunque esa queja no se la ha formulado a la cara a Sánchez durante la reunión de Salamanca. Hay quien aseguraba después que al presidenta hay sido menos dura dentro de la reunión, que después en su comparecencia pública ante la prensa.

“Igual lo que buscaba era otra cosa. A lo mejor lo que no le ha gustado es el ambiente de consenso y diálogo que ha habido”, le ha respondido después la ministra y portavoz, Isabel Rodríguez. Los gestos entre Ayuso, Sánchez y la ministra de Política Territorial, han sido gélidos, y apenas si se han saludado en los momentos más protocolarios de la cumbre.