El Congreso aprueba definitivamente los Presupuestos tras el apoyo del PSOE a la enmienda que los paralizó

El presidente del Gobierno ha salido en persona a la tribuna, aunque no estaba previsto, para celebrar la aprobación "con una amplia mayoría" y ha dado las gracias a los 15 grupos que los han apoyado. Y ha extendido el agradecimiento a los agentes sociales por el acuerdo para la reforma laboral, que está aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de ser convalidada en el Congreso.

La sesión, además, no ha estado presidida por Meritxell Batet, porque la presidenta de la cámara está confinada en su domicilio tras dar positivo por coronavirus.

Igual que el pasado año, el Gobierno presentó el proyecto fuera de plazo en el Congreso, dos semanas más tarde de la previsión que marca la Constitución (30 de septiembre), ya que las cuentas no pudieron ver la luz hasta conseguir Unidas Podemos el cumplimiento de uno de los acuerdos de coalición, el control de precios en la nueva Ley de Vivienda.

Pese a ello, ERC no dio el 'sí' a las cuentas hasta su última semana de tramitación en el Congreso, absteniéndose hasta entonces. Poco después de su aprobación en el Congreso, ERC amenazó con tumbar los Presupuestos en el Senado al comprobar que la nueva Ley Audiovisual dejaría fuera a las plataformas extranjeras. No fue hasta poco antes de sus votaciones finales en la Cámara Alta hasta que ERC no cerró un nuevo acuerdo para asegurar financiación adicional a las producciones en lenguas cooficiales.