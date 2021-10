Batet pide una aclaración al Tribunal Supremo sobre el escaño de Alberto Rodríguez

El informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que no es vinculante, sostiene que la decisión del Supremo de sustituir la condena de prisión impuesta a Rodríguez por una multa de 540 euros, -que ya está abonada-, implica que la sentencia no tiene efectos sobre su condición de diputado. "No cabe derivar consecuencia extra penal que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez" , defienden los letrados del Congreso.

Consideran que no concurre una causa de "incompatibilidad sobrevenida" contemplada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ni tampoco los supuestos que recoge el Reglamento del Congreso para suspender los derechos, prerrogativas y deberes de un diputado o la pérdida del escaño. Su conclusión ha sido clara: "El literal del auto de ejecución" de la sentencia no "impone ninguna obligación para la Cámara y, en particular, no prevé la privación del cargo".