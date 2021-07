El Congreso da luz verde al decreto del fin de las mascarillas en el exterior y con distancia de seguridad

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido desde la tribuna la convalidación del decreto. Según ella la retirada de las mascarillas al aire libre fue "prudente" porque se trata de una medida "limitada y progresiva" . "El objetivo del decreto no es discutir si mascarillas si o mascarillas no. Las mascarillas siguen siendo obligatorias", ha dicho Darias que ha insistido en varias ocasiones en esa idea. La flexibilización es solo en supuestos concretos.

La ministra, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, defiende "ir dando pequeños y prudentes pasos" y ha lamentado las imágenes de las aglomeraciones de gente sin mascarillas que, ha destacado, "no tienen ni amparo legal ni justificación alguna". Sostiene que son "inaceptables" y ponen de manifiesto "el incumplimiento de la ley".

En el bloque del "sí" se ha colocado Ciudadanos que unos días antes de que Pedro Sánchez anunciase la medida ya propuso a través de una proposición no de ley la retirada. El diputado Guillermo Díaz ha vuelto a justificar su postura subrayando que la mascarilla sigue siendo obligatoria con la única excepción de "cuando uno va por la calle y no tiene a nadie a metro y medio".

El PNV, socio preferente del Gobierno, no ha apoyado el decreto porque considera que "no hay razones para relajar" el uso de la mascarilla. La portavoz de los nacionalistas vascos en el debate, Josune Gorospe, ha recordado la incidencia actual de contagios para pedir al Ejecutivo que tenga "cintura política" para cambiar sus decisiones ante los datos actuales de propagación. Para el PNV la Cámara no puede enviar un mensaje a la ciudadanía de que se puede limitar el uso de la mascarilla porque es "una irresponsabilidad política".