El Congreso tumba la ley trans que defiende Montero con el PSOE y Podemos enfrentados

El Congreso ha tumbado la iniciativa con esas 120 abstenciones y los 143 votos en contra del PP y Vox. Ha habido 78 "síes" . Podemos ha votado a favor porque de facto es la propuesta de Irene Montero como ha ella misma ha admitido: "Es muy semejante, por no decir la misma" que el proyecto elaborado en el Ministerio de Igualdad. Un texto que está bloqueado por Carmen Calvo desde hace meses con el argumento de que no tiene la suficiente seguridad jurídica. Ante la pasividad de la parte socialista del Ejecutivo, que ha metido el proyecto en un cajón, algunos de sus aliados han intentado presionar al PSOE con la proposición.

Falta de seguridad jurídica

"Las leyes no son manifiestos" , ha proclamado. Según el PSOE, la propuesta adolece de deficiencias en los ámbitos sanitario, penitenciario, educativo y laboral. "No nos gusta como está planteada", ha señalado la portavoz que ha insistido en que hay "cuestiones mejorables" respecto a la seguridad jurídica.

Los socios del Gobierno han recriminado al PSOE su posición y las trabas que está poniendo a la ley. ERC le ha acusado de "obstaculizar" el proyecto y ponerlo en peligro, Más País le ha pedido que no se ponga de perfil y el PNV le ha afeado que la propuesta del Ejecutivo "hiberna en el congelador de La Moncloa".

Irene Montero pide perdón

Argumentos que Irene Montero ha escuchado sentada en su escaños, sola en el banco azul. Nos es habitual que en el debate de una proposición los ministros tomen la palabra, pero ella lo ha hecho. Para pedir "perdón" a las personas trans por no haber conseguido llevar al Congreso su ley. "Soy consciente de que este debate debería haber llegado a la Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido", ha subrayado.