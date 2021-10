El Consejo de Ministros aprueba los Presupuestos, pendientes ahora del apoyo de los aliados de la investidura

"El voto de ERC se suda", dijo Gabriel Rufián hace unos días dando a entender que al Gobierno no le va a salir gratis el voto favorable de los 13 diputados de Esquerra. Los republicanos repiten que no quieren hablar de líneas rojas ni de condiciones y desvinculan la negociación de Presupuestos de la mesa de diálogo con Cataluña, pero exigen avances en temas con los que ahora mismo mantienen discrepancias con el Ejecutivo. Quieren, por ejemplo, que se derogue la reforma laboral, no les gusta la ley de memoria histórica elaborada en Moncloa y rechazan de plano la ley audiovisual porque creen que no protege el catalán.