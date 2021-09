El Gobierno se alinea con la decisión de Aragonés de 'vetar' a los indultados en la mesa de diálogo

Junts se queda fuera tras proponer como participantes a Jordi Turull y Jordi Sánchez

Pedro Sánchez pone a su nuevo ministro estrella, Félix Bolaños, al frente de la coordinación de los trabajos

El Gobierno se mantiene en su empeño de avanzar caiga quien caiga en su agenda de reencuentro con Cataluña. Y en este caso, lo que se ha caído ha sido la representación de JuntsxCat de la delegación catalana, después de que el President, Pere Aragonés, de ERC, se negara a admitir en esa delegación a dos de los miembros que le proponía su socio minoritario en el Govern. El secretario general Junts, Jordi Sánchez y el exconsejero Jordi Turull, ambos indultados del procés.

Para Moncloa, como si nada. Sin inmutarse, se ha alineado con la decisión de Aragonés y ha dado a entender, además, que en caso contrario, de no haber vetado esas participaciones, Sánchez y los suyos no se hubieran sumado a la mesa. “Nunca se ha entendido otro marco que no fueran equipos de los distintos gobiernos los que nos sentáramos a hablar”, ha afirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ni Turull ni Sánchez están ya en el Govern, que es esa condición previa para participar que parece no haber llegado a oídos de Junts, a pesar de lo mucho que se ha hablado del asunto. Es raro. Lo de la pelea de los nombres suena más, por tanto, a penúltima de las muchas escaramuzas que se están librando en el independentismo con la mesa como argumento. Los de Puigdemont, que en esta reanudación del diálogo juegan un papel subalterno, se han mostrado siempre desconfiados y reacios.

Peligro de suspensión

El episodio de ahora ha acabado mal. La ruptura entre socios invitó a pensar incluso en la posibilidad de suspensión, a la vista de que Aragonés comparecía para hacer una declaración institucional en plena crisis. Pero no. Simplemente, Junts se quedará fuera si no plantea una alternativa con miembros que sean del gobierno. Así se lo ha dicho el President, advirtiendo que no piensa “permitir que se pierda esta oportunidad histórica”.

En esa misma idea está el Ejecutivo central. Que ni quiere hacer mucho comentario, ni dar demasiada importancia a lo ocurrido. “No puedo hacer una valoración de la delegación que ofrece Cataluña”, comentaba la ministra portavoz como si la cosa no fuera con ella. “El Gobierno va con el mejor ánimo y nuestra idea es el diálogo y el reencuentro, para recuperar de paso el diálogo entre catalanes y catalanas”, añadía muy pegada al guion y evitando entrar al trapo de si lo ocurrido puede ser un intento de boicot pilotado desde Waterloo. Por el ex presidente Puigdemont.

En Moncloa, y ante la insistente curiosidad de los periodistas por saber si no ven que una mesa sin una parte sustancial del independentismo puede quedar deslegitimada responden: “Están los gobiernos”. Por encima de la imagen de división citan el éxito que supone en sí la celebración de la cita. Y, ante la pregunta de si no es un logro en sí para el Gobierno central ver abierta una fisura en el bloque independentista incluso antes de sentarse, simplemente callan. No saben, no contestan.

La mecánica de la mesa

El caso es que con o sin Junts -en este proceso siempre hay un margen para la sorpresa- la mesa está ya casi perfilada en sus detalles. Sánchez viajará a Barcelona para, de primeras, mantener un encuentro cara a cara con Aragonés en el Palau de la Generalitat. Luego, cada uno hará una declaración ante los medios para, a continuación, poner en marcha el diálogo entre sus equipos, a eso de las cinco de la tarde.

Sánchez y Aragonés estarán solo en el inicio y dejarán que las delegaciones hagan su trabajo. Sin tiempo, comentaban fuentes de Moncloa. Horas, días, años… añadían irónicamente para dar a entender lo largo que puede ser llegar a un acuerdo.

El hombre fuerte de Sánchez en la mesa será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, una figura al alza en el equipo del presidente. Él será el encargado de la coordinación en una mesa en la que, por parte del Gobierno, estarán además la vicepresidenta Yolanda Díaz y otros cuatro ministros: Miquel Iceta (Cultura), Raquel Sánchez (Transportes), Isabel Rodríguez (Política Territorial) y Manuel Castells (Universidades). Por parte de la Generalitat, ERC estará representada por Pere Aragonés, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent. Lo de Junts está por ver.