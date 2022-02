La consulta para unir Don Benito y Villanueva de la Serena: ¿Es vinculante?

Los ciudadanos de Villanueva de la Serena y Don Benito han dicho sí a unirse y convertirse en un único municipio. En la consulta que se ha culminado este domingo para unir a los dos pueblos pacenses, el sí ha ganado con un 66,27% en Don Benito , y un 90,4% en Villanueva, pero la votación, legalmente, no es vinculante.

Esas consultas no son vinculantes, sin embargo, los dos ayuntamientos se comprometieron a llevar adelante la fusión si era apoyada por un 66% de los participantes de cada localidad en el referéndum, sin importar la participación. Si en alguna de las dos localidades no se hubiera alcanzado la cifra, no se realizaría.