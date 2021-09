El PP no suma piezas de 'caza mayor' para su Convención: no estará Albert Rivera pero sí Aznar y Rajoy

No estará el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a pesar de que se coqueteó con esa idea y nunca se descartó. En su lugar, Juan Carlos Girauta, como cara visible de lo que fue Ciudadanos, y el ex de Vox, y veterano dirigente del PP, el catalán Alejo Vidal-Quadras, para subrayar la idea de que el PP de Casado es el único que puede liderar a todo el centro derecha. No estarán en Valencia, pero sí participarán en un coloquio previo en Valladolid.