El dilema imposible de Casado: necesita a Vox, pero Rajoy y Feijóo le piden “no caer en su trampa”

Conseguir ese objetivo, El Dorado de La Moncloa, pasa hoy por sumar necesariamente con Vox. Eso es lo que dicen las últimas encuestas publicadas. La de GAD3 para NIUS refleja un PP a la baja tras el duro enfrentamiento entre Casado y Ayuso por el control del partido en Madrid, frente a los de Abascal que siguen muy fuertes, anclados en los 50 escaños. Es el elefante en la habitación al que nadie menciona por su nombre, pero cuya sombra gigante se ha proyectado en este primer día de Convención. Primero Rajoy, y después el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han reclamado a Pablo Casado que no caiga en la “trampa” y las “tentaciones” del populismo . Feijóo ha ido algo más lejos y la ha pedido directamente “no gobernar con los que no creen en Europa”.

“Para evitar los partidos populistas que terminan muy lejos de las libertades y del Estado de Derecho, es muy importante prestar atención a la economía”, aconsejaba Rajoy a Casado. “ No debemos caer en las trampas de los postulados nostálgicos, algo que nunca hemos sido . Nosotros no somos xenófobos, insolidarios ni reaccionarios. Eso se lo dejamos a otros”, remachaba después Feijóo, que alardeaba de haberlos “neutralizado” en Galicia. Hoy por hoy, todo un imposible demoscópico para Casado .

Para Rajoy la mejor fórmula para ganar las elecciones, como él hizo con mayoría absolutísima en 2011 y bastante más precaria, en 2016, se resume en una sola palabra, ‘economía’. Eso y reformas. La más urgente a su juicio, tocar las pensiones, volviendo a ligarlas al factor de sostenibilidad y no al IPC. Una medida impopular, en la que el Partido Popular de Pablo Casado no se quiere meter. En plena tormenta política por la propuesta del ministro Escrivá de aplazar la jubilación hasta los 75 años, Mariano Rajoy, le ha dicho a Casado que no le va a quedar más remedio que cambiar la “errónea” reforma de las pensiones de Sánchez, si llega al Gobierno. "Igual lo tendrás que hacer tú. Te harán otra huelga general, pero no te va a quedar otro remedio", vaticinaba Rajoy mientras el líder del PP le escuchaba a su vera.