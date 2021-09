Aznar unge a Casado como próximo presidente de España pero le exige que no se "avergüence" de sus ideas

El expresidente José María Aznar, no ha tardado ni dos minutos en dar su bendición a Pablo Casado como próximo presidente del Gobierno de España , para alivio de los populares, que no las tenían todas consigo. "Vas a ser presidente del Gobierno, y lo vas a hacer bien", le ha dicho Aznar a su pupilo Casado, provocándole una sonrisa de satisfacción.

José María Aznar ha cumplido con el guion trazado con esmero por Génova y ha cumplido con el trámite de señalar a Pablo Casado como el líder indiscutible del centro derecha, como han hecho hasta ahora todos los que han desfilado por la convención. Sarkozy, condenado hoy de nuevo por corrupción por la justicia francesa , contó ayer en Madrid que él ya había vaticinado que Casado sería presidente de España cuando coincidió con él por vez primera el El Elíseo. Aznar no ha querido ser menos y ha revelado que cuando el actual líder del PP trabajaba para él, ya lo tuvo claro. "Ese que está ahí al fondo va a ser presidente del Gobierno" , dice que ya le comentó a un antiguo colaborador.

Casado no renovará el CGPJ si no cede Sánchez

Casado ha glosado las hazañas de Aznar como "responsable del gran milagro económico español", y ante él se ha comprometido a no renovar el Poder Judicial si no se cambia el actual modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. "No vamos a movernos de nuestra posición. Si Sánchez sigue bloqueando las la renovación de los órganos constitucionales, en cuanto lleguemos al Gobierno modificaremos la ley", ha avisado.