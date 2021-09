El exfundador de Vox, Vidal-Quadras, carga contra las autonomías en la Convención de Casado

A los nacionalistas no hay que darles ni agua, ni pactar nada, ni negociar nada. Dejarles que no pudieran meter sus sucias manos en la unidad nacional. Esto es algo que me alegro de decir delante de Pablo (Alejo Vidal-Quadras)

"A los nacionalistas no hay que darles ni agua, ni pactar nada, ni negociar nada. Dejarles que no pudieran meter sus sucias manos en la unidad nacional. Esto es algo que me alegro de decir delante de Pablo", insistía el ex de Vox entre aplausos de muchos de los asistentes a esta segunda jornada de la Convención popular. No en vano, lo de acabar con el estado de las autonomías es una de las principales banderas del partido de Santiago Abascal.