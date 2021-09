Vuelve Rajoy: receta a 'Casao' reformar las pensiones aunque luego "te hagan otra huelga"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha arrancado la Convención itinerante de su partido en Santiago de Compostela, con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como estrella invitada . No en vano a su entrada al acto sonaba el tema de Cold Play, "A sky full of stars" (Un cielo lleno de estrellas).

Rajoy ha vuelto y no ha defraudado. Contento de poder quitarse la mascarilla durante un rato, -"¡Qué alegría poder quitarnos eso!"-, y con su mismo estilo socarrón de siempre. Se ha referido al actual líder de su partido, Pablo Casado, como 'Pablo Casao', y se ha prestado a desgranar durante 30 minutos sus propias recetas económicas para salir de la actual crisis provocada por la pandemia. "El presidente me ha dicho con toda razón que no hable más de media hora", y obediente, todavía le han sobrado cinco minutos.