Casado acusa a Calviño de mentir a sabiendas tras la rebaja de las previsiones económicas, en el arranque de la Convención del PP

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha arrancado hoy la Convención itinerante de su partido en Santiago de Compostela , con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como estrella invitada . No en vano a su entrada al acto sonaba el tema de Cold Play, "A sky full of stars" (Un cielo lleno de estrellas).

"¡Qué alegría poder quitarnos eso!", confesaba fiel a su estilo, Rajoy despojándose de la mascarilla, que por lo que se ve no le gusta un pelo. Para Mariano Rajoy Pablo Casado, es Pablo "Casao", y así se ha referido a él en un par de ocasiones, durante su intervención. Una intervención tasada por el propio Casado. "El presidente me dijo que no hablara más de media hora", ha revelado socarrón Rajoy. Obediente, le han sobrado cinco minutos.