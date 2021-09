Casado hace guiños a Ayuso y Aguirre pero encumbra a Almeida como barón de Madrid

El último en apuntarse a ese carro, el plato fuerte del día: el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que ha presumido de sus dotes de vidente al revelar que la primera vez que vio a Pablo Casado en El Elíseo le dijo “tú vas a ser presidente de España”. De eso hace ya once años. Casado entonces era el joven jefe de gabinete de José María Aznar, íntimo del dirigente galo. Hoy Nicolás Sarkozy está condenado por corrupción, pero eso al líder del PP le ha dado igual. Era su empeño personal que Sarkozy estuviera allí. "Tiene mucho que aportar. Lo veréis", aseguraban los dirigentes populares cuando se les preguntaba qué pintaba en este cónclave un político con múltiples cuentas pendientes con la justicia. Y no les ha decepcionado. Sarkozy les ha brindado su particular receta para frenar el populismo, -léase Vox-, y ganar elecciones, y que se resume básicamente en dejarse de complejos, no ser timorato, y ampliar la base electoral del partido. Justo en eso está Génova, así que Casado, feliz, le ha dicho los suyos que presten atención y tomen nota.