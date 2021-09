Sarkozy le receta a Casado no ser "timorato" y ensanchar el PP para poner freno a Vox

"Tiene mucho que aportar. Lo veréis", aseguraban los dirigentes populares cuando se les preguntaba qué pintaba en este cónclave un Sarkozy condenado por corrupción. Y lo cierto es que no les ha decepcionado. Nicolás Sarkozy no ha dudado en sumarse a la corriente de ungir a Casado como el próximo presidente del Gobierno . “La primera vez que le vi en El Elíseo le dije, tú vas a ser presidente de España”, aseguraba el político francés, para a continuación brindarle la clave de su éxito para ganar elecciones. Abrir el Partido Popular y ensanchar su base ideológica, y no ser "timorato" para plantar cara a los populismos.

"La derecha, el PP somos apasionadamente razonables, pero eso no significa que seamos timoratos. Estoy a favor de la pasión en el debate político. Cuando hay tantos populismos, no tienen que creer que los populistas tienen talento. Es porque nosotros ya no decimos nada. Por eso los que no tienen nada que decir, lo dicen con esa fuerza", explicaba el expresidente francés ante un auditorio a esas alturas, absolutamente entregado. Sarkozy había exhibido anteriormente sus galones en la lucha contra ETA en Francia, y por la que recibió el toisón de oro de las manos del rey Juan Carlos, y su oposición al independentismo catalán.