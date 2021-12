Cospedal se niega a declarar en la comisión Kitchen, pero dice que no está "amnésica" y que Bárcenas miente

A lo largo de la sesión ha roto su silencio en contadas ocasiones. La última ha sido para decir que ella no está "amnésica ni nada por el estilo" sobre los hechos que se investigan pero apela a su derecho a la defensa. Se ha reafirmado además en que Luis Bárcenas, al que no ha citado por su nombre, miente y ha puesto en valor que ella ha emprendido acciones judiciales contra el extesorero del PP. A la salida de la comisión los medios de comunicación le han preguntado si cree que el juez no la volverá a imputar y su respuesta ha sido tajante: "El juez ya me ha exonerado".