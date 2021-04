Los destrozos en las protestas por Pablo Hasél le cuestan un millón de euros al Ayuntamiento de Barcelona

La presidenta del grupo de Cs, Luz Guilarte , ha acusado al Gobierno de BComú-PSC de "no dar una respuesta contundente contra los radicales que destrozan la ciudad" y ha considerado " inadmisible la impunidad de la que gozan los violentos con la complicidad -a su juicio- del Gobierno Municipal".

Además, ha culpado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "no haber actuado con determinación para frenar la violencia", y ha reclamado que el Ayuntamiento de Barcelona se persone como acusación particular contra los detenidos" para que, según ha concretado, "sean quienes asuman el coste de los daños y destrozos causados en Barcelona, y no el conjunto de la ciudadanía".