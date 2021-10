Covite dice que los que dirigieron la "estrategia de terror" de ETA se benefician de "un marco de impunidad"

La presidenta de Covite ha señalado que el odio y la violencia ocurren "porque la voluntad humana está detrás de ellos" y así "no atañen exclusivamente a quienes cometen los crímenes, sino también al contexto político y social que favorece la violencia y la legítima".

En este contexto, ha recordado las declaraciones de Otegi esta semana "reconociendo el daño que ETA ha causado a sus víctimas" , en las que "parecía que estaba diciendo algo nuevo que no había dicho antes, y en cierto sentido así era, porque a lo que nos tiene acostumbrados cuando habla de las víctimas es al desprecio más absoluto ".

"No han pagado ni pagarán por haber construido el mayor monstruo que ha atentado en nuestro país en democracia, que ha sido ETA", ha incidido, para añadir, a continuación, que "no solo eso, sino que además, con todo descaro, se atreven a darnos lecciones de paz y convivencia a las víctimas, cuando precisamente nosotras hemos roto la espiral de la violencia y hemos sido ejemplo de convivencia democrática desde el momento en que no respondimos a la violencia con violencia".