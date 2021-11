Génova enfría la guerra contra Ayuso “hasta el siguiente round”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, la bestia parda de Isabel Díaz Ayuso, suele repetir a los suyos que “sin partido no hay Gobierno”. Eso y que su jefe “no cede nunca a las presiones de nadie”. Traducido: hoy por hoy Ayuso no controla orgánicamente el PP de Madrid, y así pretende Génova que siga siendo por mucho tiempo. Porque esta guerra fratricida va de eso, de quien dirige el aparato regional con más afiliados y más poder político y mediático, clave en la carrera hacia La Moncloa. Si en Sol albergan alguna esperanza de que el líder de los populares, Pablo Casado, ceda en este pulso, va a ser que no. Ya va para tres semanas que Casado y Ayuso no hablan. Ni él descuelga el teléfono, ni ella tampoco, y eso que siempre han presumido de hablar a diario. Pero los amigos ya no lo son tanto, el entorno de Pablo Casado dice que por culpa de Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de Gabinete de la presidenta madrileña.