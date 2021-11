Críticas en redes a Vox por un tuit tras la muerte de Almudena Grandes: "Con odio has vivido y con odio has muerto"

La muerte de Almudena Grandes poco después de conocer que padecía un cáncer ha inundado las redes de mensajes de despedida y de condolencias. Sin embargo, no todos los tuits han estado a la altura de las circunstancias. La cuenta oficial de Vox en Vicálvaro ha decidido despedir a la escritora con un inoportuno ataque: "Con odio has vivido y con odio has muerto".