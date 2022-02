Cronología del error del diputado del PP Casero, que salvó la reforma laboral

Primero se escudaron en que fue un error informático , y ahora acusan a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de conculcar la voluntad del diputado Casero. En NIUS radiografiamos los 75 minutos que transcurrieron desde que Alberto Casero en su casa de Madrid vota y se equivoca, hasta que la presidenta del Congreso, zanja la bronca, y le dice al PP que ya no hay nada que hacer. Que no existe un error informático, sino un fallo humano, y que lo votado, votado está .

Alberto Casero, enfermo con gastroenteritis y con fiebre, se dispone a votar toda esa ristra de iniciativas. Armado con una plantilla que le facilita el Congreso, para no perderse con tanto votación, Casero tiene que marcar la casilla de 'No' al decreto de convalidación de la reforma laboral, y 'Sí' a la tramitación parlamentaria de ese decreto. Pero se lía y marca las casilla justo al revés de lo que había ordenado su partido. Sí a la reforma, y no a la tramitación parlamentaria. De hecho se equivoca hasta tres veces a la hora de votar.

18:15. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, a la que se unen después el número dos del PP, Teodoro García Egea, y Guillermo Mariscal, suben a la Tribuna y ante los miembros de la Mesa informan a Batet de que ha habido "un error del sistema" con un voto del PP en la reforma laboral.

Batet habla con los letrados y estos con el equipo informático q comprueban en su sistema que 'NO' ha habido ningún error informático. Batet traslada que como no ha habido un error informático el diputado no puede repetir el voto y por tanto la votación presencial tiene que comenzar. Y que, por descontado, no ha lugar a que se reúna la Mesa para ver nada de nada.