Tres días de guerra en el PP con incierto final para Casado

Todos los oídos a las 9 de la mañana en una radio, la COPE. Pablo Casado está citado a las 9 para dar su versión de los hechos. En una entrevista con Carlos Herrera , defiende que los datos bancarios y fiscales que les hizo llegar alguien de la administración eran "suficientemente relevantes para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias". Casado da por buenas las cifras adelantadas por la prensa: 286.000 euros de una supuesta comisión y se pregunta si Priviet Sportive , la empresa a la que la Comunidad de Madrid compró mascarillas, actuaría como "testaferro" de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. El líder del PP ve dos opciones: ilegalidad o falta de ejemplaridad. La pregunta, según Casado, es "si es entendible que el 1 de abril (de 2020), cuando morían en España setecientas personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas". Pide saber en concepto de qué se produjo el cobro y ha explicado que la información aflora ahora, tras las denuncias de espionaje hechas por Ayuso. Él no lo denunció al no tener pruebas. A la vez, el líder popular niega que la Moncloa le hiciese llegar un dosier -también el Gobierno lo niega- y califica de "montaje" las denuncias de espionaje a través del Ayuntamiento de Madrid hechas desde Sol y que ayer llevaron a la dimisión de Ángel Carromero como director general del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Nadie se lo espera, pero minutos después de la intervención de Casado y desde la misma emisora responde Ayuso. La presidenta madrileña reconoce que su hermano había cobrado una comisión, pero defiende que no era ilegal y que ella no intervino en nada.



Posteriormente, aclara en un comunicado que no había comisión, sino un pago de "gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid". Su hermano facturó 55.580 euros.