¿Cuándo y a dónde? el archivo de la causa Suiza reabre el gran enigma del regreso del rey emérito

"No nos corresponde pronunciarnos sobre esa decisión y seremos respetuosos con la decisión que se adopte en el seno de la Casa real al respecto", decía la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, anticipando, ella misma, que sus respuestas a las varias preguntas que le hicieron sobre el asunto iban a ser previsibles. Lo fueron. Sobre el auto del juez suizo se limitó a manifestar su "respeto por la Justicia de otros estados". Sobre la posibilidad de que el archivo de esa primera causa pueda marcar el camino a lo que pase con los procedimientos en España no pasó de constatar que "la Fiscalía es autónoma y el Gobierno no debe pronunciarse sobre ello".

Es casi un silencio oficial, similar al que guardan en Zarzuela donde el tema no aparece en agenda y, por tanto, no existe. Fuentes del entorno de la Casa Real, eso sí, deslizan la idea de que al igual que fue el propio rey emérito el que informó de su marcha a Abu Dhabi en un comunicado, será él quien lo tendrá que comunicar si vuelve.

Una idea que choca con la trascendencia institucional que tiene esa posible vuelta de Juan Carlos I a España; al igual que la afirmación del Gobierno de que no tiene nada que decir al respecto choca con el hecho de que, en caso de regreso, hay que decidir si el rey emérito puede o no instalarse en una residencia de titularidad pública. De Patrimonio, por ejemplo.

Peñafiel asegura que ese deseo le consta por amigos comunes, y también le consta que se lo ha hecho saber a su hijo, obteniendo siempre la misma respuesta: "No es el momento". Por eso el periodista duda de que vaya a lograr su propósito en breve plazo. Ahora bien, hay algo de lo que cree tener certeza: "Don Juan Carlos no va a aceptar una solución intermedia como sería volver a Portugal O viene a Zarzuela o se muere en el exilio. Lo que me sorprende es que no haya vuelto ya", afirma tajante. Una de las ideas que se ha barajado es la de que el rey emérito cambie su actual estancia en los emiratos por una vida a caballo entre España y Portugal, como si su presencia intermitente generara menos problemas que en versión full time.