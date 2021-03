La CUP y su deseo de eliminar los antidisturbios, moneda de negociación por la investidura de Aragonès

Sàmper marca el límite: "No se puede suprimir la Brimo"

No obstante, las pretensiones más ambiciosas de la quinta fuerza del Parlament encuentran la oposición frontal del conseller de Interior en funciones. Y más taxativo no ha podido ser: "No se puede suprimir la Brimo". Miquel Sàmper así lo ha aseverado en reiteradas ocasiones al asegurar que "un país no se puede permitir no tener una unidad de orden público".