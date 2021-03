La CUP votará a favor de investir a Aragonés tras el visto bueno de las bases al preacuerdo con ERC

"Mañana votaremos 'sí' a la investidura", ha anunciado este jueves la portavoz Eulàlia Reguant, que ha advertido: "Pero si no se cumple el acuerdo, tomaremos las decisiones que creamos oportunas durante la legislatura". Para la diputada, este "no es un cheque en blanco" sino un acuerdo "de mínimos" y ha trasladado a Junts per Catalunya "la responsabilidad de sumarse para ponerse al servicio del país" ya que sus votos a favor son necesarios para investir a Aragonès en el pleno del viernes.