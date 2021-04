Qué dicen los datos de coronavirus en Madrid que cuestiona Pedro Sánchez

¿Qué quiso decir Pedro Sánchez cuando afirmó este viernes que “el problema de Madrid es que no registra todos los contagios”? Eso le preguntaron de forma inmediata desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso , emplazándole a mostrar sus propios datos (si los tenía).

En el ínterin, Sanidad contestó que no daba más explicaciones. ¿Qué datos oculta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?, se preguntó en el Ministerio sin éxito. Nos quedamos sin saber dónde estaba la trampa. La Comunidad Madrid no oculta que sus datos de contagios son altos. A día de hoy, Madrid tiene 2.480 pacientes ingresados con covid, con un porcentaje de ocupación de camas del 14,42%. Es el doble de la media nacional, del 7,48%. Justo lo que había dicho Sánchez por la mañana: “El número de camas de estos pacientes en los hospitales dobla la media”. El presidente podría haber elegido otro dato más contundente: que el porcentaje de pacientes en camas UCI aumenta hasta un 39,27%, casi 20 puntos por encima de la media nacional.

Si el presidente considera que esos datos son buenos, ¿por qué cree que Madrid miente en los contagiados? Tampoco aquí la Comunidad disfraza sus malos registros. El último día se reportaron 2.024 nuevos contagios, de un total de 5.397 en toda España. Es el 37,5 por ciento de los casos en toda España. Es decir, Madrid no oculta que más de un tercio de los nuevos casos se producen en esta región.

¿Quizá el presidente daba a entender que Madrid tendría que tener más contagiados para su alto número de hospitalizados y pacientes en UCI? Pues tampoco cuadran las cuentas. Desde el 1 de marzo, final de la tercera ola, ha habido en total 51.322 contagios en Madrid y los hospitalizados han sido 5.232. Es decir, un 10 por ciento del total de enfermos. En el conjunto de España, se han registrado 132.106 contagios desde 1 de marzo y los hospitalizados han ascendido a 17.753. Es un 13,4 por ciento. Por lo tanto, Madrid reporta de media menos hospitalizados que el resto de España, no más.

Sánchez, en su rueda de prensa de la tarde del viernes, también dio por buena la incidencia acumulada de Madrid: 315,49 casos frente a 174,52 (datos del jueves), pero no dijo nada de otras comunidades como Melilla, Ceuta y Navarra que tienen peores números y de País Vasco, que no le va a la zaga. Cierto es que Madrid no ha bajado tanto su incidencia como otras comunidades en esta tercera ola (véase el caso casi milagroso de Extremadura).