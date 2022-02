Fotos con vacas, corrupción, despoblación y Pedro Sánchez ocupan el primer debate en Castilla y León

Más de veinte minutos han estado hablando de despoblación. Igea, el primero en tomar la palabra desde su casa ha reconocido que es un problema "esencial" y ha abogado por una política de inmigración "inteligente" que haga atractiva a Castilla y León. El socialista Tudanca, en modo presidencial, acusaba al PP de inmovilismo. "La alternativa no es no hacer nada, como lleva 35 años haciendo el PP. No nos podemos permitir no hacer nada", ha aseverado Tudanca