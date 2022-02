El PP exhibe sus discrepancias sobre el posible pacto con Vox en Castilla y León tras el 13F

Irrumpió Isabel Díaz Ayuso como una ‘rock star’, y rompió la campaña electoral del PP a cuatro días de que Castilla y León salga a votar. Ayuso mentó a la bicha, y animó al candidato Alfonso Fernández Mañueco a pactar con Vox , en contra del criterio defendido hasta ahora por la dirección nacional de su partido. Empezó la campaña ignorándolos, y ante el auge de los de Abascal, y su propia debilidad, acabó por entrar en el cuerpo a cuerpo. Incluso se llegó a insinuar la repetición electoral con tal de no pactar.

El ideal para nosotros es que Ayuso no se metiera en charcos, pero nuestros votantes la adoran

“El ideal para nosotros es que viniera y no se metiera en charcos, pero eso es muy difícil de conseguir con Ayuso. No contar con ella, sería muy mal interpretado por la bolsa de indecisos , e incluso entre nuestros votantes fieles que la adoran, y más si tenemos en cuenta los medios que en Madrid se dedican a crear discordia interna en el PP”, reconocen esas mismas fuentes.

La pregunta de si el PP pactará con Vox en Castilla y León sigue sin respuesta. En el segundo y último debate electoral de anoche, el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, no paró de interpelar a Mañueco con cualquier excusa. Daba igual que discutieran de sanidad, violencia de género, o economía. Igea y el candidato socialista, Luis Tudanca, ya daban por descontado al "nuevo socio" de Mañueco .

Pero este no se ha apartado un milímetro de la respuesta que ya traía preparada: "Mi pacto es con las personas de Castilla y León. No sé de qué socios me habla, yo quiero gobernar en solitario".