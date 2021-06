El debate divide al PSOE andaluz entre la "libertad" frente a Ferraz de Susana Díaz o la "unidad" de Espadas

Susana Díaz, expresidenta de la Junta, evitó subir el tono del debate , aunque sus contrincantes le buscaron las vueltas. El alcalde de Sevilla y candidato, Juan Espadas, le reprochó, gráfico en mano, que con ella el PSOE perdió un millón de votos, pero Díaz apeló al "vamos a debatir en positivo" y la sangre no llegó al río.

Susana no quería otro debate bronco

Aún así, la otrora rival de Pedro Sánche z no perdió la oportunidad de acusar a Espadas de ser el candidato de Ferraz y de provocar que el partido terminara siendo teledirigido por Madrid. "Un partido autónomo, que se decida aquí, por y para Andalucía", aseguró Díaz. Espadas le rebatió el argumento con un "Ningún socialista va a permitir que Andalucía sea sucursal de nadie".

Más chispas saltaron entre Espadas y Luis Ángel Hierro, el candidato más "alternativo", que arremetió contra el edil sevillano por sus vaivenes en los impuestos "no puedes estar en el ayuntamiento un día bajando los impuestos y otro subiéndolos. Si no nos creen, no nos votan". Espadas contundente aseguró que a él "si le creen y le votan".