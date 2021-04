El debate de la SER termina antes de tiempo después de Vox se empeñe en cuestionar las amenazas a Iglesias

"No podemos permitir que el odio se imponga sobre las personas en democracia. Esto es un punto de inflexión en la campaña electoral. Lo que hay que hacer es abandonar este lugar", ha dicho Gabilondo que hasta ese momento había esperado a que Pablo Iglesias volviera al debate. A su lado Mónica García se acodaba de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la única candidata que decidió no acudir a este debate radiofónico desde el principio. "Me hubiera gustado que Ayuso estuviera aquí y que dijera qué piensa de esta señora que apalea la democracia, y con la que quiere gobernar". Gabilondo ha dicho después que espera que Ayuso no gobierne con Vox.