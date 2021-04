Depeche Mode y Anton Corbijn, las vías de escape en forma de tatuaje de Isabel Díaz Ayuso

"El grupo me gustaba mucho y me recuerda a mi época de verano, a mi adolescencia, a mis amigos ", argumentaba en la publicación la líder del PP madrileño, que usa su tatuaje para levar el ánimo cuando tiene días malos.

"Cuando hay días un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices . Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada", reconocía la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid.

No es la única marca de tinta que tiene en el cuerpo, puesto que se hizo otro tatuaje tribal del que no se conoce significado, diseño y lugar de su cuerpo en el que se encuentra. Pero también ha manifestado que no tiene intención de ampliar su colección de tatuajes.